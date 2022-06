Dan Friedkin sulla vittoria della Conference League: “Emozione enorme. Lo meritavano tifosi, città e squadra”

Un momento d’oro per i Friedkin. La holding di famiglia, The Group Friedkin, è in continua crescita, così come la Roma. Parlando dei successi raggiunti dalle varie aziende che compongono la galassia della famiglia texana, Dan ha commentato anche la vittoria della Conference League: “È stata un’emozione enorme, sono molto felice che la Roma sia tornata a vincere dopo tanto tempo: lo meritava la tifoseria, la città e la squadra. Non ho vinto io, ma la Roma“, le parole riportate da Houston Chronichle.

Sotto la guida dei Friedkin, la Roma è tornata a vincere, interrompendo così il digiuno che perdurava da 14 anni. Oltre a rinforzare la squadra da consegnare a Mourinho, la proprietà è ora impegnata nel delisiting, l’uscita dalla Borsa. L’operazione finanziaria dovrebbe concludersi nei primi di luglio.