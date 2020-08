Dalle firme ai progetti. Ora tocca a Friedkin fare grande la Roma

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Oggi è il grande giorno in casa Roma: la società romanista cambierà proprietario e Dan Friedkin diventerà il 25° presidente della storia giallorossa. Il prezzo d’acquisto è di 591 milioni per la Roma e tutte le società ad essa legate, ma togliendo i debiti e le incombenze finanziarie, la somma che arriverà a Pallotta sarà di 199 milioni di euro. Una volta firmato il closing, oggi andrà in scena il primo vertice in conference call con Fienga e Baldissoni collegati dalla Capitale. Sempre nella giornata odierna si assisterà ai primi cambiamenti nel CdA con le dimissioni di sette membri, per lasciare spazio a Dan Friedkin, suo figlio Ryan, Watts, Walker e Williamson. Si sta lavorando per il futuro della Roma ad un piano quinquennale, che porti la formazione capitolina a competere di nuovo per le prime posizioni di classifica, augurandosi il ritorno, nel minor tempo possibile, in Champions League. Non è previsto un mercato con i fuochi d’artificio, l’obiettivo sarà quello di rinforzare la rosa e blindare i pezzi pregiati. Alla fine del periodo di trattative verranno nominati un nuovo direttore tecnico ed un nuovo direttore sportivo. I nomi che piacciono di più per questo ruolo, al momento, sono quelli di Giuntoli, Paratici ed Ausilio.