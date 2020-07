Dal 2015 la Roma è la squadra che ha colpito più pali in Serie A

Nell’ultima gara contro l’Udinese la Roma ha preso una traversa con Cristante, non una novità considerando il trend degli ultimi anni. I giallorossi infatti guidano la classifica dei club di A che hanno colpito più pali dalla stagione 2015-2016: 101. Il recordman assoluto è Dzeko, che ne ha presi 22 da quando è sbarcato in Italia. Lo riportano i dati Opta, che evidenziano anche come almeno in questa stagione i capitolini siano “solo” sesti con 14 al pari della Lazio e ben sotto al Napoli. Gli azzurri sono infatti primi in questa particolare classifica stagionale a quota 20.