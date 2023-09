Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il grande arrivo di Lukaku e il contributo che potrà dare alla ripresa del campionato ha generato tra i tifosi l’entusiasmo perduto in questa lunga estate, ma naturalmente solo il centravanti belga non potrà bastare per risollevare la Roma dal periodo difficile e scacciare via i fantasmi della crisi.

Mourinho si affiderà quindi ai suoi senatori, coloro che lo hanno accompagnato in queste due stagioni giallorosse e che dal 17 settembre, dalla sfida contro l’Empoli, dovranno dare una risposta importante per dare una scossa alla stagione. Di certo la qualità dei protagonisti non è messa in dubbio dopo la vittoria della Conference e la finale raggiunta qualche mese fa in Europa League. Piuttosto i giocatori dovranno rivedere l’attenzione tattica e il giusto feeling di squadra per trovare gol e vittorie. La Roma è in cerca dei suoi leader, quelli che in queste prime gare stagionali non hanno brillato tra rendimento e infortuni.

Dybala? Beh, c’è poco da dire. Smaltito l’infortunio, adesso si deve prendere la Roma in mano con qualità, così come Pellegrini quando si riprenderà dal problema che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. La loro fantasia servirà tanto alla squadra, per garantire un gioco più fluido, gol e assist per Big Rom.