Da oggi il docufilm su Totti è per tutti

Il Messaggero (G. Lengua) – Da oggi su Sky e NowTv arriva il film “Mi chiamo Francesco Totti”, documentario diretto da Alex Infascelli e tratto dal libro “Un Capitano” scritto proprio da Totti, in collaborazione con Paolo Condò. La pellicola, che è stata già proiettata in diverse sale italiane ed ha riscosso un grande successo, racconta in modo intimo e inedito alcuni dettagli della carriera dello storico numero 10 romanista. Il documentario è narrato dallo stesso Totti, che attraverso la sua voce ripercorre i 25 anni della sua carriera.