Da Dzeko a Xhaka: adesso per Pinto si fa sul serio

Il Messaggero (G.Lengua) – Dopo due settimane di relax in Portogallo, Tiago Pinto torna in Italia per cominciare la vera e propria opera di ristruttrazione della Roma. L’agenda è fitta e prevede gli incontri con i procuratori che curano gli interessi di Pellegrini, Mancini, Dzeko e Florenzi. La situazione più scottante riguarda il capitano il cui contratto scade nel 2022. La trattativa dovrebbe chiuedersi entro la fine di giugno visto che i tempi si sono accorciati con l’addio all’Europeo del giocatore.

Ci sarà da parlare anche con Lucci, manager di Dzeko e Florenzi. Il bosniaco interessa alla Juventus, il terzino è in attesa di una risposta dal PSG. In seconda battuta ci saranno da piazzare i rientranti a Trigoria e gli esuberi della rosa. Nzonzi interessa al Benfica, poi Pastore dovrebbe rescindere, Under e Kluivert non rientrano nel progetto tecnico di Mourinho. Per il mercato in entrata è tutto fermo. Da Trigoria segnalano che la situazione con l’Arsenal per Xhaka è in stand-by viste le richieste troppo onerose del club inglese.