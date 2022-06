Curcic (ex ct Serbia): “Tutti gli allenatori vorrebbero Matic in squadra. È perfetto per la Roma”

L’ex allenatore della Serbia Radovan Curcic intervenuto a Teleradiostereo ha espresso il suo giudizio sul neo acquisto della Roma.

Mr. Curcic, Matic è un nuovo calciatore della Roma, lei lo ha allenato con la Serbia, qual è la sua migliore caratteristica?

“Matic è un giocatore con una grande personalità che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra. È un ragazzo responsabile in un ruolo chiave per la squadra. È molto importante per mantenere l’equilibrio nel gioco, perfetto per gare difensive. Quando è chiamato ad organizzare il gioco, sa bene quando accelerare e quando mantenere più a lungo il possesso del pallone. La sua altezza è fondamentale nell’organizzazione, e per interrompere le giocate avversarie”.

Nelle recenti stagioni Matic non è stato protagonista a Manchester, pensa che possa essere dominante in Serie A?

“Penso che il suo arrivo a Roma sia una buona scelta. Il gioco dei giallorossi è perfetto per lui, è ciò che mancava. Mourinho e la Serie A possono tirare fuori il meglio da Matic, mi aspetto che possa avere un ruolo cruciale”.

La Roma potrebbe giocare nuovamente più di 50 partite il prossimo anno, quante ne può giocare il Matic attuale ad alto livello?

“Matic è ancora in ottima forma fisica. Dedica molta attenzione all’allenamento, penso che possa giocare molte partite”.

Un suo parere sulla Roma di Mourinho, che ha vinto la Conference League. Pensa che possa tornare velocemente protagonista in Serie A?

“La Roma è tornata al vertice del calcio italiano. Mi aspetto che possano raggiungere risultati ancora migliori in questa stagione”.