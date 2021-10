Cuori da Roma: tifosi già in fila

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Tutti al fianco di José Mourinho, tutti al fianco della Roma. Dopo la sconfitta contro la Juventus, resta forte il legame tra tifosi e la società, uniti da un progetto appena partito.

Ai romanisti è piaciuto l’atteggiamento avuto dal portoghese nel post partita, che non si è soffermato sugli errori arbitrati e ha elogiato la prestazione della squadra che avrebbe meritato di fare punti all’Allianz Stadium. 1762 romanisti presenti nel settore ospiti a Torino hanno applaudito la squadra al termine della partita, percependo tutto l’impegno messo per cercare di fare risultato.

Il legame tra le parti si può leggere anche attraverso i numeri. Perché la campagna abbonamenti dopo il match torinese ha continuato a viaggiare arrivando a un totale di 19.700 tessere vendute: un vero e proprio record mutato in soli dieci giorni.

Per la sfida contro il Napoli sono stati occupati già 41mila seggiolini su un massimo di 52mila: un altro record visto che nelle ultime quattro stagioni non erano mai state superare le 40mila presenze contro i partenopei. Addirittura per la sfida contro il Milan sono stati già registrati 39mila spettatori.

Ma non è finita qui. Sono infatti previsti 395 romanisti all’Aspmyra Stadion di Bodø, in Norvegia. Non una trasferta semplice quella di domani a ben 2.826 chilometri di distanza da casa. Nemmeno per i tifosi che saranno costretti a più di sei ore di volo e due scali per raggiungere una delle località più ventose della Norvegia, poco oltre il circolo polare artico.