Cska Sofia, Akrapovic: “Abbiamo mostrato le nostre qualità facendo vedere un buon gioco”

Al termine della gara vinta dal suo Cska Sofia sulla Roma, valido per l’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League, Bruno Akrapovic, allenatore della squadra bulgara, ha rilasciato le consuete dichiarazioni post partita. Queste le sue parole:

“Abbiamo cercato di spronare la squadra in ogni modo a credere di poter vincere. Non importa chi ci fosse in campo per la Roma, abbiamo mostrato le nostre qualità facendo vedere pressing, un buon gioco e segnando 3 gol. Abbiamo avuto buone occasioni, all’inizio abbiamo giocato esattamente come volevamo. La squadra giocava bene anche con Belchev, ma se continuiamo come abbiamo giocato oggi abbiamo ottime possibilità“.