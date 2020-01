Cristante va di corsa: potrebbe tornare in Coppa Italia

Dopo tre mesi si rivede Bryan Cristante. Il centrocampista ieri è tornato a svolgere una parte di allenamento con il gruppo e il suo obiettivo è di andare in panchina nella partita contro la Juventus e di tornare a giocare invece in quella di Coppa Italia contro il Parma. Ha scelto, insieme alla società giallorossa, di non operarsi dopo l’infortunio accusato nella partita contro la Sampdoria. Non gioca dal 20 ottobre, ha saltato 14 partite. Tutto questo in attesa del rinnovo di contratto che dovrebbe finalizzarsi entro marzo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.