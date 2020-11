Cristante jolly di Fonseca. Difensore o in mediana: ora non fa più differenza

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Cristante domenica sarà il capitano della Roma e Fonseca avrà un disperato bisogno di lui. Anche ieri Smalling si è allenato a parte. Il provino decisivo per l’inglese verrà fatto probabilmente oggi, quando si capirà se sarà a disposizione dell’allenatore. Il tecnico punta a recuperarlo anche per via del fatto che in difesa mancheranno Fazio e Kumbulla, positivi al Covid. Se anche Smalling dovesse alzare bandiera bianca ci sarebbero soltanto Ibanez e Mancini. In quel caso, con loro, scenderebbe in campo proprio Cristante che nella difesa a tre ha già giocato. Se dovesse tornare Smalling, allora l’ex Atalanta giocherà con Veretout a centrocampo con una difesa a 4 dietro. In mezzo mancherà Pellegrini, anch’esso alle prese ancora con il Coronavirus.