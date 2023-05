Cristante: “Due finali in due anni, questa la più importante”

Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida contro il Bayer Leverkusen valsa la finale di Europa League. Queste le sue parole:

Sei tornato quel giocatore determinante. Nella difficoltà avete fatto una grande gara. Complimenti.

Grazie, era una partita difficile sapevamo del sacrificio anche chi era in panchina. Due finali in due anni, questa più importante è una grande cosa.

Rappresenti i valori di Mourinho?

Si, sono tutte caratteristiche che mi riconosco e che devo mantenere. Il mister chiede sempre queste cose e in partite come questa servono. Per arrivare in una finale Europea se tutto non l’avessimo interpretata così non potremmo farcela.

Serve quell’attenzione in più da centrale?

Si serve quell’attenzione in più, sempre al 100%. Servivo in quella posizione in questo momento e l’ho fatto.