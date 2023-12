Corriere della Sera (G. Piacentini) – Bryan Cristante è tornato ad allenarsi in gruppo mentre Gianluca Mancini, alle prese con la pubalgia, ha svolto ancora lavoro personalizzato ma domani sera dovrebbe stringere i denti per essere regolarmente al suo posto nel match dell’Olimpico (20.45) contro il Napoli. Rispetto al match con il Bologna, José Mourinho (oggi in conferenza stampa alle 12.30) recupera Romelu Lukaku e Nicola Zalewski, che saranno titolari. Dovrebbe arrivare la prima convocazione per Marash Kumbulla, che ha lavorato in gruppo con Renato Sanches e Lorenzo Pellegrini.