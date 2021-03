Cristante: “Abbiamo fatto una grande partita, ma la qualificazione non è chiusa”

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha parlato dopo la vittoria sullo Shakhtar Donetsk (3-0 il risultato finale). Queste le parole del giallorosso:

CRISTANTE A ROMA TV

Grande vittoria…

Abbiamo fatto una grande partita, ora andiamo là con un ottimo risultato ma la qualificazione non è chiusa.

Non era facile…

Lo Shakhtar è una grande squadra, ora in Ucraina dobbiamo replicare questa prestazione.

La costanza è la qualità della Roma?

Stiamo facendo bene sia in campionato che in coppa. Abbiamo sbagliato qualche partita, ma la costanza non ci è mai mancata. Dobbiamo continuare così.

Ormai sei un difensore…

Posso fare questo ruolo, il mister me lo sta chiedendo e cerco di farlo al meglio.