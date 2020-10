Covid: dopo i contagi baby, test alla prima squadra

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – Nuovo ciclo di tamponi oggi a Trigoria per le giovanili (Primavera e Under 18) e la prima squadra. Dopo la positività di tre calciatori del settore giovanile, oggi ci saranno test per tutti in modalità drive-in e soltanto dopo l’esito Fonseca stabilirà quando sarà possibile riprendere gli allenamenti, al momento fissati per domani. A Trigoria non c’è eccessiva ansia, ma una legittima preoccupazione sì, che si aggiunge alla positività di tre ragazzi e al fine settimana di riposo concesso ai calciatori.