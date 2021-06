Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino riguardante la diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Si registrano 951 nuovi casi (68.619 attualmente positivi), a fronte di 198.031 tamponi effettuati, per un totale di 4.255.434 casi da inizio pandemia. I decessi sono 127.352 (+30 rispetto a ieri), mentre i guariti sono 5.455 in più (4.059.463 in tutto). Si registrano 167 ricoverati in meno, di cui -18 in Terapia Intensiva (344 i rimanenti).