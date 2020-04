Jesus Corona, esterno messicano del Porto, è uno dei nomi più caldi del futuro mercato estivo. Il numero 17, in forza alla squadra portoghese dal 2015, in questo stagione ha messo a segno 2 gol e 17 assist. In Serie A sono due le squadre interessate al calciatore: l’Inter di Antonio Conte e la Roma di Paulo Fonseca. In Europa ci sono anche altri club, come riportato da ‘A Bola‘, che osservano il giocatore: Siviglia, Valencia, Schalke 04, Everton e West Ham.