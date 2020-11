Coric, un flop da 8 milioni: 48′ in 3 presenze

Corriere dello Sport – Arrivò alla Roma con paragoni pesanti addosso come Modric, Boban. La certezza era una sola: gli 8 milioni pagati alla Dinamo Zagabria per comprarlo. Con la maglia giallorossa praticamente non si è mai visto: 48 minuti giocati tra campionato (19 con la Spal e 3 con il Cagliari) e Champions (26 con il Real Madrid). Tutte e tre le volte all’Olimpico. Era l’ultimo anno di Di Francesco con il subentro di Ranieri. Coric non ha pagato di certo questo, ma il fatto di essere ancora molto acerbo nonostante i 21 anni. La sola presenza con il VVV-Venlo conferma il trend negativo.