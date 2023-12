L’AIA ha da poco reso noti i nominativi degli arbitri e degli assistenti per gli ottavi di finale di Coppa Italia che andranno in scena la prossima settimana. A dirigere Roma-Cremonese in programma mercoledì alle 21.00 sarà Pairetto, a completare la terna arbitrale Moro e Garzelli. Il IV uomo sarà Camplone, mentre al Var ci sarà Meraviglia. Avar Chiffi.

I precedenti del fischietto di Nichelino con la Roma sono 14: otto vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Sotto le gestione Mourinho sono stati diversi i diverbi di Pairetto con lo Special One, come quando è stato espulso in Verona-Roma per avere mimato il gesto di una telefonata. L’anno scorso era invece arrivata la frecciatina dopo aver concesso un rigore dubbio alla Lazio contro l’Udinese: “Pairetto ha fatto bene come sempre, fa sempre bene il suo lavoro”.