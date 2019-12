Coppa Italia Primavera, Roma-Napoli 4-1: i ragazzi di De Rossi passano ai quarti di finale di Tim Cup

Pagine Romaniste – La Roma Primavera guidata da mister Alberto De Rossi vince 4-1 contro il Napoli di Roberto Baronio in una gara valevole per gli ottavi di finale della Tim Cup 2019-2020. I giallorossi venivano da uno sfortunato ma convincente pareggio casalingo contro la Juventus. Decisiva la doppietta di D’Orazio e i goal di Estrella e Sdaigui, inutile il momentaneo vantaggio ospite di Cioffi. Ad aspettare i capitolini ai quarti di finale c’è l’Atalanta.

IL TABELLINO

AS ROMA (4-3-3): Zamarion; Ndiaye (dal 67′ Buttardo), Trasciani, Bianda (dal 84′ Plesnierowicz), Semeraro; Riccardi, Chierico (dal 62′ Darboe), Sdaigui; Providence (dal 62′ Tripi), Estrella (dal 67′ Tall), D’Orazio.

A disposizione: Boer,Silipo, Bamba, Zalewski,Milanese, Besuijen, Agostinelli.

Allenatore: De Rossi.

SSC NAPOLI (4-3-3): Daniele (dal 68′ Idasiak); Potenza, Zanon, Esposito, Senese; D’Onofrio, Vrikkis (dal 63′ Vianni); Virgilio, Cioffi, D’Amato (dal 72′ Cavallo); Zedadka (dal 72′ Marrazzo).

A disposizione: Costanzo, Labriola, D’Agostino, Palmieri.

Allenatore: Baronio.

Arbitro: Federico Longo di Paola

Assistente 1: Marco Della Croce di Rimini.

Assistente 2: Tiziana Trasciatti di Foligno.

Marcatori: Cioffi (N), Estrella (R), Sdaigui (R), D’Orazio (R), D’Orazio (R).

Ammoniti: 24′ Senese (N), 65′ Ndiaye (R).

SECONDO TEMPO

94′ – Terminato il match al Tre Fontane con un 4-1 per i padroni di casa.

93′ – D’Orazio sfiora la tripletta con un rasoterra micidiale!

90′ – Il quarto uomo segnala quattro minuti di recupero.

88′ – Grande intervento difensivo di Trasciani che ferma un’azione pericolosa.

84′ – Esce Bianda ed entra Plesnierowicz.

82′ – GOOOOL DELLA ROMA! Doppietta per D’Orazio che ha segnato di testa! 4-1 per i padroni di casa al Tre Fontane!

72′ – Per il Napoli entrano Marrazzo e Cavallo, escono Zedadka e D’Amato.

68′ – Entra Idasiak al posto dell’infortunato Daniele.

67′ – Doppia sostituzione per i giallorossi: escono Estrella e Ndiaye, entrano Tall e Buttardo.

66′ – GOOOOL DELLA ROMA! D’Orazio crossa ma Daniele non riesce a trattenerla!

65′ – Ammonito Ndiaye.

63′ – Per gli ospiti esce Vrikkis ed entra Vianni.

62′ – Doppio cambio per la Roma, fuori Chierico e Providence, dentro Darboe e Tripi.

57′ – Occasione ancora per la Roma con Estrella. Il suo tiro termina di pochissimo fuori.

52′ – GOOOOL DELLA ROMA! Sdaigui in campo aperto la mette dentro! 2-1 per la Roma al Tre Fontane!

50′ – Zedadka colpisce di testa ma il pallone termina di poco alla sinistra di Zamarion.

47′ – Chierico si presenta davanti al portiere ma il suo tiro deviato termina in angolo.

45′ – Inizia il secondo tempo al Tre Fontane.

PRIMO TEMPO

45′ – Fine primo tempo.

37′ – GOOOOL DELLA ROMA! Estrella insacca il pallone a pochi passi dalla porta avversaria e pareggia la gara! 1-1 al Tre Fontane!

30′ – La Roma mantiene il controllo della gara, ma non riesce a trovare la via del gol.

24′ – Buona ripartenza della Roma, con Chierico che viene steso sulla trequarti da Senese. Giallo per il centrale del Napoli.

20′ – Occasione per la Roma con Alessio Riccardi. Il centrocampista calcia di prima intenzione di sinistro dal limite dell’area ma il tiro finisce di poco a lato

12′ – Il Napoli segna il gol del vantaggio con Cioffi!

4′ – Buona occasione per la Roma: D’Orazio riceve la palla in area di rigore da Riccardi, ma non riesce ad impattare bene il tiro.

2′ – Ci prova con un colpo di testa Estrella, ma la palla finisce sul fondo.

1′ – Inizia la gara tra Roma e Napoli allo stadio Tre Fontane. Questo l’11 della Roma:

Alle 12 il calcio d’inizio di Roma-Napoli, valida per gli ottavi di finale di Primavera Tim Cup 🙌 Ecco la nostra formazione: Zamarion; Ndiaye, Trasciani, Bianda, Semeraro; Riccardi, Chierico, Sdaigui; D’Orazio, Estrella, Providence Daje ragazzi! ⚡️#ASRoma 🐺 pic.twitter.com/EypSYVDm85 — AS Roma (@OfficialASRoma) December 18, 2019