Coppa Italia: in vendita i biglietti per Parma-Roma

L’AS Roma rende noto che sono in vendita i biglietti per Parma-Roma di Coppa Italia.

L’incontro, valido per gli ottavi di finale, si giocherà giovedì 16 gennaio alle ore 21:15. La vendita proseguirà fino alle 19:00 di mercoledì 15.

MODALITÀ DI VENDITA

Vendita libera senza limitazioni territoriali. Per l’acquisto è sufficiente presentare un valido documento d’identità.

PREZZO BIGLIETTI

Settore Ospiti: € 25 + commissioni di servizio (Under 14 € 5)

PUNTI VENDITA ABILITATI

Punti vendita Ticketone abilitati sul territorio nazionale.

RACCOMANDAZIONI

Si ricorda che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di ordine pubblico, i biglietti del settore riservato agli ospiti non possono essere venduti il giorno della partita, ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi a Parma per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso per quel settore con le modalità sopra descritte.

