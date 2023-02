La Roma Femminile vince in casa contro il Pomigliano per 2-0. Decisiva la doppietta della slovena Zara Kramzar, la centrocampista sigla il successo con un gol per tempo. Le ragazze di Spugna si impongono ancora dopo il risonante 1-8 della gara di andata e si qualificano per la semifinale di Coppa Italia.