Coppa Italia a Parma: giovedì tocca a Kalinic

Nikola Kalinic avrà una chance per riscattarsi. Giovedì, data la squalifica di Dzeko, scenderà in campo dal primo minuto nella sfida, valida per l’accesso ai quarti di Coppa Italia, contro il Parma. Per l’attaccante croato, questa, sarebbe la terza partita da titolare. Per il resto, Spinzazzola potrebbe partire dal primo minuto mentre uno tra Diawara e Veretout lascerà spazio a Cristante. Fazio è ancora da monitorare. Lo riporta il quotidiano Corriere dello Sport.