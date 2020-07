Paulo Fonseca è stato costretto al cambio per entrambi gli esterni schierati nell’11 titolare in trasferta contro il Torino. Al 50′ Leonardo Spinazzola è uscito dal campo, lasciando spazio a Davide Zappacosta. Per lui si tratta di una contusione alla coscia sinistra. Contusione anche per Bruno Peres, che ha lasciato il campo al 72′, sostituito con Ibanez. Per il brasiliano si parla invece di una botta alla caviglia sinistra.