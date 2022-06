Conti: “Dobbiamo ricostruire, Mancini creerà una bella Nazionale”

Il Messaggero (A. Conti) – Bruno Conti ha parlato al quotidiano del Mondiale del 1982. Marazico, che ha da poco rinnovato il contratto con la Roma come responsabile della fasce più piccole del settore giovanile e della scuola calcio, è tornato sul gol al Perù che diede poi il là al successo Mundial. Conti si è poi soffermato anche sull’attuale Nazionale.

Invece arriva un 1-1 dopo il pari con la Polonia. E poi ancora col Camerun. Le critiche erano feroci. Ci aspettavano in Italia e non sarebbe stato un bei rientro…

Sotto l’incrocio, con un piede che a stento utilizzo per camminare. Finta su Velasquez e via. Ero pieno di gioia, corsi sotto la curva Sud dello Stadio di Vigo, dove cerano i tifosi italiani. Mi sembrava la chiusura di un cerchio, ma fu solo l’inizio.

Quel gol lì però è stato significativo per lei.

Le premesse non erano buone. Era pronta una gogna mediatica nei confronti di Enzo Bearzot perché lasciò a casa Pruzzo.

Il ct credeva molto in Paolo e i fatti gli hanno dato ragione.

Dall’Argentina in poi è stata un’altra Italia?

Ricordiamo anche la storia sulla presunta “relazione” tra lui e Cabrini.

Balle. Bearzot perse la testa. Per noi era quasi un gioco, ci ridevamo. Per il ct era come se qualcosa avesse rotto gli equilibri familiari.