Conte, c’è anche l’ipotesi Roma

La Gazzetta dello sport (A. Ramazzotti) – Antonio Conte, da ieri nell’elenco degli allenatori senza contratto, rischia di essere uno scomodo fantasma con il quale, in questo finale di stagione, dovranno convivere diversi sui colleghi. Soprattutto della Serie A.

Oltre a Juventus e Inter un’altra società che potrebbe informarsi su stipendio e richieste tecniche di Conte è la Roma. I Friedkin sperano che Mourinho resti anche la prossima stagione; idem i tifosi giallorossi. Lo Special One, però, prenderà una decisione solo quando il pallone avrà smesso di rotolare e avrà parlato con la dirigenza. Conte è forse l’unico che potrebbe raccogliere l’eredità dell’uomo di Setubal. Dopo aver convinto Mou, i Friedkin hanno già dimostrato di saper trasformare l’impossibile in… possibile. Concederanno il bis?La situazione comunque resta fluida in molte delle grandi piazze e Conte è destinato a trasformarsi in un fantasma che agiterà i sonni di diversi colleghi.