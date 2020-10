Conferenza Fonseca: “Ho la fiducia della società. Lavoriamo per fare una Roma più forte” – VIDEO

Alle ore 16:45, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Roma e Young Boys, gara valida per il primo turno della fase ai gironi di Europa League. Tanti i temi affrontati dal tecnico portoghese. Di seguito, le sue dichiarazioni:

Il progetto Roma diventa interessante sempre di più. Sembra funzionare l’accostare ai giovani i più maturi…

Sono soddisfatto di questo, è importante avere giocatori d’esperienza ma anche giovani come Villar, Carles Perez e altri che abbiamo in squadra. Villar e Perez si sono più adattati al nostro club e al nostro calcio e sono giocatori su cui abbiamo molta fiducia per il futuro e per il presente.

Ci può raccontare in che ambiente sta lavorando in questo momento? I suoi rapporti con la società sono eccellenti?

Si. Stiamo lavorando insieme con l’obiettivo di creare una Roma più forte ogni giorno. Siamo tutti insieme. Penso che sia importante che stiamo insieme e io ho la fiducia di tutta la società.

Domani sera sarà possibile vedere 5-6 giocatori diversi rispetto alla gara col Benevento?

Si, magari anche di più. Penso che è importante anche perché ho fiducia in tutti i giocatori. Penso che sia importante fare questo turnover.