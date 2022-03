Conference League, le qualificate ai quarti: avanti OM e Leicester. Ok anche il Bodo

Ai quarti di Conference League approdano anche PSV Eindhoven, Leicester, Olympique Marsiglia, Feyenoord, Slavia Praga e PAOK Salonicco. La squadra olandese, connazionale del Vitesse eliminato dalla Roma, ha sconfitto 0-4 il Copenaghen a domicilio dopo il pirotecnico 4-4 dell’andata.

Il Leicester, invece, ha rifilato altri due gol (2-1) al Rennes, sconfitto all’andata per 2-0. Per una francese eliminata, una guadagna la qualificazione. L’Olympique Marsiglia ha avuto la meglio sul Basilea nuovamente per 2-1. Il Bodo/Glimt, invece, manda a casa l’AZ Alkmaar ai supplementari (2-2). I norvegesi si erano aggiudicati l’andata per 2-1.

Passa invece il Feyenoord: 5-2 all’andata, 3-1 questa sera contro il Partizan Belgrado. Arriva ai quarti anche lo Slavia Praga: poker settimana scorsa (4-1) contro il LASK Linz, che lo rifila oggi in casa ma il 4-3 compromette la qualificazione. Passa infine anche il PAOK. Il Gent si ferma in virtù dello 0-1 dell’andata e della sconfitta (1-2) di serata.