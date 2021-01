Condanne fino a 4 anni per i tifosi del Feyenoord che nel 2015 danneggiarono la Barcaccia

La V sezione del Tribunale penale di Roma ha condannato, per i fatti del 2015, i 6 tifosi del Feyenoord per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e radunata sediziosa, disponendo per gli imputati pene dai 3 anni e 8 mesi fino ai 4 anni. Secondo quanto riporta Primapress, i tifosi inoltre sono stati condannati a risarcire il Codacons – intervenuto come parte civile nel processo e rappresentato dall’avv. Valerio Silvetti – con 3000 euro di indennizzo, oltre al risarcimento delle spese legali pari a 2.400 euro. I tifosi del club olandese nel febbraio del 2015, in occasione della partita di Europa League contro la Roma, avevano invaso il centro della città, danneggiando, tra le altre cose, la Fontana della Barcaccia del Bernini e costringendo i negozianti a chiudere anticipatamente le attività.