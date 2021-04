Con Pau Lopez non finisce qui

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – A volte basta la serata giusta, un pizzico di fortuna, un episodio che cambia la partita. A volte potrebbe bastare una gara per riscrivere il futuro, per cambiare le strategie della società, per rimettere tutto in discussione. Questo è accaduto a Pau Lopez giovedì sera ad Amsterdam. La Roma era ad un passo dal baratro, con lo spettro dell’eliminazione se fosse entrato il calcio di rigore. L’uomo che ha salvato la Roma invece è stato uno dei portieri più contestati della storia recente giallorossa.

Alti e bassi, Pau Lopez ha perso il posto da titolare e poi lo ha riconquistato e adesso è pronto a riprendersi la Roma dopo essere stato protagonista contro l’Ajax. Un avvio incerto, almeno quattro rinvii sbagliati, prima di compiere un capolavoro. Segue le indicazioni del preparatore Savorani e attende fino all’ultimo la battuta di Tadic, restando fermo. Quel rigore lo ha sbloccato, ha messo insieme almeno quattro interventi che hanno permesso alla Roma di vincere la partita.

Tiago Pinto ha studiato il mercato dei portieri, ma la società adesso da la priorità ad altri ruoli. Lopez può restare, dopo essere finito nella lista dei cedibili nelle ultime due sessioni di mercato. Il preparatore dei portieri Savorani ha lavorato molto in questi mesi per farli recuperare fiducia, lo spagnolo ha lavorato tanto sul campo e ha cambiato impostazione nelle uscite basse. A volte sbaglia i rinvii, ma è sollecitato ad intervenire tantissimo con i piedi dal modo di giocare della squadra. Se continuerà a garantire un certo rendimento, molte cose potrebbero cambiare.