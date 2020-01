Con la Juventus sarà record di incasso: oltre due milioni

Domenica sarà stabilito il record di incasso stagionale, con oltre due milioni di euro. Sarà superato il tetto di Roma-Milan di 1.791.900 euro. Contro la Juventus gli spettatori saranno sessantamila: esauriti Curva Sud e distinti sud, da qualche giorno è sold out anche la Curva Nord e sono rimasti pochi tagliandi per i distinti. Sono ancora disponibili biglietti in tribuna Tevere e tribuna Monte Mario. Lo scrive il Corriere dello Sport.