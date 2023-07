Il Messaggero (G. Lengua) – Non serviva un’amichevole contro la Boreale per scoprire il talento di Aouar, ma ieri è bastato poco per capire che “La Pépite” ha una marcia in più. Primo tempo di studio nel 3-5-2, poi con il 4-3-3 è uscito fuori: “È andata meglio nella ripresa, ma posso giocare ovunque, non ho problemi. Titolare? Sono umile ma ambizioso. Voglio diventare come Zidane, Totti o Iniesta”, ha detto l’algerino al termine del match. Nel 4-0 contro la Boreale ha propiziato il gol di Solbakken e messo a segno la quarta rete.