Con il CSKA senza Mancini torna Smalling

Il Tempo (F. Biafora) – Riecco Smalling. A distanza di due settimane dall’infortunio al ginocchio rimediato durante la sosta per le Nazionali, l’inglese è tornato ad allenarsi a Trigoria e si rende quindi disponibile per la seconda giornata di Europa League contro il CSKA Sofia. Ora la palla passa a Fonseca che dovrà decidere se schierarlo o no dopo averlo visto nella rifinitura di oggi. Sarebbe fondamentale poerlo schierare dal primo minuto vista l’assenza di Mancini per squalifica. Cercherà di riaggregarsi ai compagni anche Carles Perez, assente della gara di Milano per una tonsillite.