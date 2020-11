Con il Cluj ancora turnover: Mayoral per Dzeko

La Repubblica (F.Ferrazza) – Il pareggio casalingo della scorsa settimana contro il CSKA Sofia rende determinante la partita di questa sera contro il Cluj. Borja Mayoral, nonostante stia trovando delle difficoltà di ambientamento, sarà ancora titolare all’interno di un massiccio turnover. Sarà l’occasione per testare di nuovo quei giocatori che in campionato sono meno impiegati. In porta Fonseca si aspetta la crescita di Pau Lopez, in difesa non ci saranno Smalling e Mancini con Fazio pronto dall’inizio. A centrocampo Cristante e Villar mentre in attacco Pedro è favorito su Mkhitaryan.