Comunque c’è Shomurogol

Il Messaggero (S.Carina) – Il tentativo di recuperare Abraham è posticipato a domani. Anche oggi continuerà con le terapie (taker e laser), più le classiche manipolazioni fisioterapiche e gli antinfiammatori. Il tutto per un provino in extremis che gli possa permettere di portarlo almeno in panchina. Il suo sostituto, però, è pronto. Shomurodov, arrivato il centravanti inglese, ha trovato spazi inevitabilmente ridotti e si è dovuto accontentare di 170 minuti in campionato e altri 177 in Europa, ma la sua presenza in campo regala più profondità alla squadra.

Bonucci e Chiellini hanno mille qualità, ma non certo la velocità. Provare ad alzare in baricentro della Juventus per poi puntare sul miss-match tra Shomurodov e i centrali bianconeri potrebbe essere una carta da non sottovalutare. Ieri l’uzbeko è rientrato a Trigoria insieme agli altri nazionali e ha svolto lavoro differenziato. Oggi è atteso nuovamente in gruppo e la possibilità di partire titolare a Torino gli ha dato ulteriore entusiasmo. Quello che non manca ai tifosi romanisti, che oltre ad aver polverizzato i 762 biglietti messi a disposizione per la trasferta di Torino, ieri nel primo giorno di vendita libera hanno raggiunto quota 18.600 abbonamenti.