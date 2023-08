Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Dopo il contratto del prestito dal Chelsea depositato in Lega è arrivata la formalità anche dal club. L’attaccante belga per la sua esperienza in giallorosso ha scelto, come da indiscrezioni, la maglia numero 90. Di seguito il comunicato ufficiale:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Centravanti di fama mondiale, Lukaku vanta 280 gol in 589 partite, oltre a 93 assist. Arriva alla Roma dopo avere vinto un campionato belga con l’Anderlecht, una FA Cup e un Mondiale per Club con il Chelsea, uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con l’Inter. Nella Roma, Lukaku indosserà la maglia numero 90. Benvenuto, Romelu!”

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Romelu Lukaku 🐺🇧🇪

The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned Belgian forward!

