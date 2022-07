Comunicato ufficiale AS Roma, rinnovo fino al 2026 per Mastrantonio, Missori, Oliveras e Tahirovic

È un momento importante per la carriera di tantissimi giovani, soprattutto per quelli della Roma che hanno ben figurato con la Primavera e qualuno già esordito, con tanto di gol, con la Prima Squadra. Tramite il proprio profilo Twitter la società giallorossa ha ufficializzato i rinnovi fino al 2026 di Mastrantonio, Missori, Oliveras e Tahirovic. Uno step in più per dare importanza a tutto il lavoro nelle Giovanili.

"La maglia della Roma è la cosa più importante che c'è". 🤝 Mastrantonio, Missori, Oliveras e Tahirovic rinnovano fino al 2026 🐺#ASRoma pic.twitter.com/Xjqdvt5IhH — AS Roma (@OfficialASRoma) July 10, 2022