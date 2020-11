Era uscita nei giorni scorsi la notizia di un raffreddamento della pista che portava Jonas Boldt alla Roma, come nuovo direttore sportivo. In effetti, come comunicato dall’Amburgo sul proprio sito ufficiale, Boldt ha prolungato il suo rapporto lavorativo con il club tedesco, estendendo il suo contratto al 2023. Nulla da fare per i giallorossi dunque, che dovranno proseguire il casting alla ricerca di un nuovo ds, posto libero da quando Petrachi è stato allontanato.