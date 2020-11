Cluj-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Jesus e Cristante in emergenza. Esordio per Calafiori, torna Diawara

Pagine Romaniste – La Roma nella tana del Cluj con tantissime assenze. Un solo centrale di difesa, Jesus, e un massiccio turnover in vista della partita contro il Napoli di domenica sera. Sarà una suqadra spagnola come ci ha abitutato questa Europa League. In campo Pellegrini per mettere dei minuti nelle gambe. Stessa sorte per Dzeko ma nel secondo tempo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Juan Jesus, Cristante, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Veretout, Calafiori; Carles Perez, Borja Mayoral.

IL ROMANISTA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Juan Jesus, Cristante, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral