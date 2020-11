Cluj, Chipciu: “La Roma è forte, ci ha battuto senza problemi. Possiamo ancora qualificarci”

Al termine della gara vinta dalla Roma in Romania per 2 a 0 in casa del Cluj, Alex Chipciu ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole: “Abbiamo giocato tante partite in Europa League in questi anni, quello di stasera non è un risultato favorevole, ma la partita di giovedì con il CSKA Sofia sarà decisiva, se vinceremo e lo Young Boys non batterà la Roma abbiamo ancora delle possibilità. Evitiamo i cliché, restiamo in corsa. Abbiamo la partita con il CSKA Sofia, sappiamo che non sarà facile ma possiamo batterli. La Roma è una squadra forte, con ottimi giocatori, ci hanno battuti senza problemi in entrambe le partite“.