Cinquina giallorossa a Cagliari: la tripletta di Riccardi e i sigilli di Darboe e Tall confezionano l’ennesima rimonta

Manita giallorossa in terra sarda. La Roma Primavera batte 5-1 il Cagliari in trasferta, giocando una gara quasi impeccabile. La squadra di De Rossi ha infatti dovuto rimontare il vantaggio rossoblù firmato da Gagliano, ma già il primo tempo si era chiuso sul tre a uno per gli ospiti, con due reti di Riccardi e una di Darboe. Nella ripresa arriva la terza rete del numero 10 e il sigillo di Tall. Grazie a questo successo la Roma aggancia l’Inter – che ha una partita da recuperare – al terzo posto in classifica e si porta a –5 proprio dal Cagliari. Lo scrive Il Tempo.