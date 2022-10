Cinque minuti da buttare. Ma l’Olimpico è da Champions

La Gazzetta dello Sport (A. Vocalelli) – La Roma è riuscita a buttare via la partita con il Betis, e quasi sicuramente la qualificazione diretta, mostrando la parte peggiore di sé negli ultimi 5 minuti . Erano stati i giallorossi a creare le migliori occasioni da gol. Con almeno tre parate di Bravo da far spellare le mani. Insomma, la Roma aveva meritato il pareggio – e forse anche di più – quando ha deciso come detto di buttarsi via, lasciando agli spagnoli la possibilità di crossare in maniera assolutamente indisturbata per poi prendere un incredibile gol di testa: con Spinazzola a guardare, quasi ad ammirare, Luiz Henrique. Confermate le difficoltà di Abraham e, almeno nell’occasione, un deficit di qualità in mezzo al campo, dove gli spagnoli hanno palleggiato in maniera accademica.