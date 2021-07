E’ il primo giorno a Trigoria per Mourinho, che ha salutato i tifosi dopo essere arrivato a Ciampino all’ora di pranzo in aereo, sotto la guida di Dan Friedkin. Ora dovrà stare in quarantena per cinque giorni a causa delle stringenti norme previste per coloro che sono stati in Gran Bretagna. Dormirà a Trigoria, e la mattina e la sera sarà sottoposto a test antigienico e molecolare. Non sarà chiuso in una stanza ma sarà in spazi aperti ma sempre con la mascherina.