Chi gioca al posto di Zaniolo nell’attacco della Roma

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – Sostituire Zaniolo sarà di fatto impossibile. Uno che abbia le sue qualità, la sua forza fisica e la sua esplosività è difficile trovarlo, dentro e fuori Trigoria. Ma le soluzioni interne ci sono e la Roma ha deciso di affidarsi a quelle, in attesa del suo recupero. Intanto Zaniolo questa mattina volerà a Innsbruck, in compagnia del medico della Roma Massimo Manara e di un fisioterapista del club, mentre domani mattina si sottoporrà all’operazione, condotta dal professor Christian Fink. Fino a primavera inoltrata come farà la Roma senza Zaniolo? Considerato che Fonseca sembra ormai aver virato definitivamente verso il 3-4-2-1, lui sarebbe dovuto essere il trequartista di destra, con Carles Perez a dargli il cambio e Mkhitaryan e Pellegrini dall’altra parte. Sarà proprio Pellegrini invece a giostrare tra i trequartisti, non sinistro come Zaniolo, ma Fonseca ha un debole per lui. Ora la Roma potrebbe anche pensare di tenersi Under, di piede sinistro e quindi il sostituto naturale. Per giocare alle spalle della punta e sostituirlo ci sono anche Perotti, Kluivert e Pastore, altrimenti si potrebbe aprire un clamoroso ritorno, quello di El Shaarawy.