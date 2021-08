Chelsea, Tuchel: “Nessuna novità su Abraham, domani è a disposizione”

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, è a Londra per cercare di convincere Tammy Abraham a seguirlo nella Capitale. In attesa di sviluppi sulla trattativa, l’attaccante inglese resta a disposizione di Tuchel per la sfida di domani contro il Crystal Palace in Premier League. Queste le parole del tecnico del Chelsea in conferenza stampa:

“Ci sono sempre possibilità che i giocatori ci lascino, soprattutto nella stessa posizione. La situazione per Tammy è chiara, è stata discussa. Al momento non ci sono novità. Abbiamo un buon rapporto, lui è disponibile per domani“.