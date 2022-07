Il Tempo (A.Austini) – Ne hanno parlato in tanti per mesi, la Roma ha la fatto in meno di un giorno. Paulo Dybala è giallorosso, il colpo dell’estate porta ancora una volta la firma dei Friedkin. La trattativa si è chiusa domenica notte a Torino e ieri mattina il popolo romanista si è svegliato con la notizia più bella possibile: Dybala già in volo col jet privato dei Friedkin verso il Portogallo.

Sul volo organizzato in un attimo lo hanno accompagnato proprio Dan, il figlio Ryan e Tiago Pinto. Dybala ha accettato la Roma dopo aver flirtato con l’Inter per mesi, arrivando anche ad un passo dalla firma. A convincerlo è stato il pressing di Mourinho con almeno un paio di telefonate. Nel momento decisivo è poi intervenuto Friedkin in persona.