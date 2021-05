E’ trionfo Chelsea a Oporto nella finale di Champions League. I Blues battono il Manchester City per 1-0 grazie ad un gol di Havertz nel primo tempo. Gloria anche per gli ex romanisti Rudiger ed Emerson Palmieri che vanno sul tetto d’Europa. Speciale menzione per Thiago Silva e De Bruyne usciti anzitempo per infortunio. Una grande rivincita per il difensore brasiliano e il tecnico Tuchel dopo la sconfitta della scorsa edizione sempre su questo stesso campo.