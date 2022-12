Champions, le giallorosse sconfitte a Wolfsburg

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Non è riuscita l’impresa alla formazione femminile della Roma, sconfitta 4-2 sul campo del fortissimo Wolfsburg, che ora guida il girone B di Women’s Champions League.

Le ragazze di Spugna, dopo le vittorie contro Slavia Praga (1-0) e St. Polten (4-3) e il pareggio per 1-1 nella partita d’andata contro le tedesche, hanno subito la prima sconfitta europea e si sono dovute arrendere alla superiorità del Wolfsburg, ma hanno provato in tutti i modi a rimanere in partita: prima con il gol in chiusura di primo tempo di Andressa, dopo il doppio vantaggio tedesco; e poi, quando la gara era ormai sul 4-1, con la rete di Haug che ha reso meno pesante la sconfitta.

Venerdì 16 (ore 18.45) al Francioni di Latina le giallorosse chiuderanno il girone ospitando il St. Polten: alla prima partecipazione alla Champions, la qualificazione ai quarti sarebbe un risultato storico. Domenica al Tre Fontane, invece, andrà in scena il big match di campionato con la Juventus: la Roma capolista con 30 punti in 11 partite, ne ha 6 di vantaggio sulle bianconere.