Champions, final eight a Lisbona. L’Europa League va in Germania

Il Messaggero (R.Buffoni) – Final Eight di Champions League a Lisbona, stessa formula per l’Europa League in Germania. Queste le decisioni che la Uefa dovrebbe ufficializzare dopo l’esecutivo di domani dando seguito ai rumors susseguitesi dopo la rinuncia di Istanbul ad ospitare l’atto conclusivo della Champions League a causa delle misure da dover rispettare per contrastare la pandemia. Unica differenza tra le due Coppe è che per quella dei Campioni i ritorni degli ottavi già cominciati si giocheranno sui campi di chi all’andata era in trasferta. Nell’ex Coppa Uefa, invece, anche i match già cominciati si concluderanno sul campo neutro tedesco mentre Inter-Getafe e Roma-Siviglia saranno in gara unica.