Mert Cetin lascerà a breve la Capitale. Come riporta il portale GianlucadiMarzio.com, il Verona l’ha scelto come sostituto ideale di Rrahmani e l’operazione è ormai ai dettagli finali. Domani il classe 1997 svolgerà le visite mediche con i gialloblu. L’affare si è chiuso con un prestito con diritto di riscatto a favore del Verona e contro riscatto a favore della Roma, per un prezzo concordato anticipatamente.